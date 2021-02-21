تراند اليوم : من هو مقدم برنامج جوائز السعودية

من هو مقدم برنامج جوائز السعودية، وهو احد أهم برامج المكافئات الجوائز التي تعرض عبر شاشة التلفاز في شهر رمضان المبارك، حيث يعتمد البرنامج على السئلة التي من الممكن أن يتم الحصول على الجوائز النقدية و العينية من خلالها، و التي تشمل العديد من المراحل الممزة التي يمكن للمشاركيز عبر الهاتف المشاركة بها و التفاعل معها عبر مختلف أيام شهر رمضان المبارك و أن تتاح الفرصة أمامهم في الحصول على الجوائز في مختلف المسابقات التي يمكن لهم المشاركة بها، فكما هو معروف لا يمكن أن يمر رمضان بدون أن نشهد البرامج التي تشمل المسابقات و الجوائز للمشاركين من مختلف انحاء العالم العربي.

مقدم برنامج جوائز السعودية

عبد المجيد الرهيدي، هو واحد من الممثلين الصاعدين في مجال الكوميديا السعودية، حيث لديه العديد من الأعمال المميزة و الحصرية التي شكلت النجاح الباحر، حيث شارك في هذا العام في برنامج جوائز السعودية، بما اتاح الفرصة أمامه للإبداع في أولى لقات البرنامج عبر شاشة التلفاز.

و هو احد البرامج المميزة التي تعتمد على مشاركة المشاهدين من مختلف انحاء العالم العربي و الحصول على الفرصة في المشاركة المميزة و الفاعلة في البرنامج و الحصول على العديد من الجوائز التي تشمل السيارات الجوائز النقدية العديدة