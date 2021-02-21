تراند اليوم : أعراض السرطان.. علامات مبكرة تنقذ حياتك

أضحى مرض السرطان قاتلا ضاريا في عصرنا، فعلى الرغم من تقدم الطب ما زال الداء يفتك بملايين الأشخاص سنويا، فيما يوصي خبراء الصحة باتخاذ إجراءات وقائية، والانتباه إلى الأعراض في فترة مبكرة.

ويصيب مرض السرطان أعضاء مختلفة من جسم الإنسان، ويتيح التشخيص المبكر إمكانيات مهمة للعلاج، فكلما تفاقم الوضع وتأخر اكتشاف الإصابة صار الشفاء أكثر صعوبة.

وفي حالة سرطان الدم، يلاحظ المريض أعراضا من قبيل الشحوب والنزيف المتكرر من الأنف وآلام العظام والمفاصل وعلامات الكدمات البسيطة.

أما سرطان الغدد اللمفاوية، فيبرز عبر أعراض حكة الجلد والتعرق الليلي وارتفاع درجة الحرارة دون مصدر معروف وتضخم الغدد اللمفاوية بصورة تصبح معها صلبة الملمس.

وإذا أصيب الجسم بسرطان الرئة، فإنه يرصد أعراضا مثل تزايد للسعال مع خروج بعض الدم إلى جانب آلام في الصدر، بينما تشمل أعراض سرطان المعدة كلا من تقيؤ الدم والشعور بآلام بعد تناول الطعام وخسارة الوزن.

وثمة أعراض عامة للسرطان، تظهر في أكثر من حالة مثل التعرق خلال الليل والتعب وفقدان الوزن بشكل غير مفهوم وآلام الرأس.

وينصح الخبراء باستشارة الطبيب أثناء ملاحظة أي من هذه العلامات، كما يتوجب على الناس ألا يقلقوا أيضا لأن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن اضطرابات صحية أخرى.