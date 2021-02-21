تراند اليوم : تحذير للآباء.. ماذا تفعل الأجهزة التقنية بتحصيل الأبناء؟

نبهت دراسة حديثة إلى أن الأجهزة التقنية تؤثر سلبا على التحصيل العلمي لدى الطلبة، وهو ما يعني أن التقنية لا تعود بالنفع دائما بالرغم من مزاياها الكثيرة.

وبحسب دراسة منشورة في مجلة "إيديكاشنال سايكولوجي"، فإنه متى ما كانت الأجهزة التنقية (هواتف، حواسيب محمولة) حاضرة في قاعة الدرس تتراجع النقاط المحصل عليها في الامتحانات.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة روتجرز الأميركية، أن الطلبة الذين سمح لهم بإدخال الحواسب والهواتف إلى فصول الدراسة حصلوا على نقاط أقل بخمسة بالمئة، مقارنة بالطلبة الذين لم يستخدموا الأجهزة.

واعتمدت الدراسة على عينة 118 طالبا في علم النفس، تابعت تحصيلهم خلال فصل كامل بعد تقسيمهم إلى مجموعتين: واحدة تم السماح لها باستخدام الأجهزة وواحدة تم منعها.

وتوضح الدراسة أن استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء الدرس يشوش التركيز، لاسيما في ظل سطوة المنصات الاجتماعية وحرص اليافعين والشبان على التفاعل بصورة مستمرة ودون انقطاع.

وينادي خبراء تربية في الوقت الحالي بتثبيت تقنيات تقطع الاتصال بالأجهزة داخل فصول الدراسة، لاسيما خلال الامتحانات، حيث يستعين بعض الطلبة بالتقنية لأجل الغش والتواصل مع الخارج.