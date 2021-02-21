تراند اليوم : عينك تكشف شخصيتك

خلصت دراسة حديثة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، بات بإمكانها التنبؤ بنوع شخصية الإنسان، وذلك بمساعدة خوارزميات التعلم الآلي، من خلال حركة العيون.

واستخدم الباحثون في الدراسة أحدث خوارزميات التعلم الآلي، لإثبات وجود صلة بين نوع الشخصية وحركة العين.

وتتبعوا حركة العين لـ 42 شخصا بواسطة نظارات ذكية، أثناء أدائهم لمهام يومية داخل الحرم الجامعي، وبعدها تم تقييم سمات الشخصيات من قبل الباحثين باستخدام استبيانات.

وأشارت النتائج إلى أن حركات العين تكشف عما إذا كان الشخص اجتماعي، أو متحمس، أو فضولي، وذلك باستخدام البرمجيات الخوارزمية التي تتعرف على 4 من السمات الشخصية الخمسة الكبرى: العصبية، الانفتاح، الوفاق ويقظة الضمير.

وقال الدكتور توبياس لويتشر من جامعة جنوب أستراليا إن الدراسة توفر روابط جديدة بين حركات العين وخصائص الشخصية التي لم يتم التحقيق فيها من قبل.

ونقل موقع "ساينس دايلي عن لويتشر قوله: يوفر هذا البحث فرصا لتطوير الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر، بحيث تصبح أكثر طبيعية، وأفضل في تفسير الإشارات الاجتماعية البشرية"، مضيفا "من المؤكد أن هناك إمكانية لهذه النتائج لتحسين التفاعل بين الإنسان والآلة".