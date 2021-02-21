تراند اليوم : ما هي عقوبة التحرش في السعودية

ما هي عقوبة التحرش في السعودية، تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أعظم بلاد المسلمين، فكما نعلم أنها من أطهر البلدان العربية والأكثرها شهره، وذلك لما تحتوي عليه من أماكن أثرية وإسلامية عدة، فالكعبة المشرفة التي تعتبر خير ما وجد علي هذه الأرض متواجدة في المملكة، والحرم المكي الذي يعد أطهر مكان في العالم، والذي يتوافد إليها الملايين من المسلمين من كل عام لتلبيه نداء الحج والعمرة، وفي هذا المقال سنتعرف علي عقوبة التحرش للمرأة في المملكة العربية السعودية، وماهي الإجرائات العقابية التي صدرت بق المتحرشين من الرجال بالسيدات في الأماكن العامة.

عقوبة التحرش بالنساء في المملكة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بإصدار أمر ملكي بضرورة وضع قانون رادع و حازم لمنع حدوث أيًا من حوداث التحرش بالمرأة داخل المملكة العربية السعودية

وأضاف خام الحرمين أن عقوبات التحرش في المملكة سوف تصل إلى دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، و أيضًا السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات هذا بالإضافة إلى تعرض المتحرش للجلد، و قد جاء هذا المرسوم الملكي تزامنًا مع رغبة مجلس الشورى بوضع قوانين جديدة داخل مشروع مكافحة التحرش و الإبتزاز الذي سبق أن إعداده من قبل أعضاء المجلس عام 2014م.

وبهذا فان العقوبات بحق المتحرشي بالنساء تكون شديدة حتى لا يتثنى لاحد العبث في أعراض المسلمين، بالإضافة الي أن هذه العاة من العادات السيئة التي لا يقبل بها ديننا وإسلامنا الحنيف، فإحرص عزيزي القارء من الوقوع في مثل هذا الخطئ الكبير، فالله عز وجل لا يقبل بمثل هذه الأفعال من المسلمين.