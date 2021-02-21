تراند اليوم : الأرقام تكشف أسوأ نمو لاقتصاد قطر في ربع قرن

وجهت وكالة "ستاندرد آند بورز" في آخر تقرير لها صفعة قوية للدوحة، بعد أن أبقت على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى "إيه إيه سالب".

ولوحت وكالة التصنيف العالمية بإمكانية خفض تصنيف قطر الائتماني درجة جديدة بسبب تآكل الاحتياطيات المالية، والضغوط التي يتعرض لها القطاع الهيدروكربوني في ظل التراجعات في أسعار النفط والغاز، إلى جانب الأزمة السياسية التي تمر بها.

وكانت قطر دفعت، منذ بداية يونيو 2017 وحتى الآن، بكل أوراقها وسخرت كل مواردها لتثبت للعالم قوة اقتصادها المحلي وعدم تأثرها بمقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الارهاب، الا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

ورغم أن الدوحة حاولت تلميع تقرير ستاندرد آند بورز الأخير كعادتها في استغلال المواقف وتحويل الحقائق، فإن أرقام الاقتصاد لا تزال المقياس الأهم في الحكم على الأداء، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ نمو الناتج المحلي بأبطأ وتيرة في 23 عاما.

كذلك كشفت البيانات عن أزمة سيولة يعاني منها الاقتصاد بسبب الضغوط التي تتعرض لها الإيرادات العامة للدولة، التي دفعت بالحكومة القطرية لإطلاق أطول موجة بيع لأصول سيادية في تاريخها.