تراند اليوم : كوريا الجنوبية تحارب السمنة بإجراءات "غير مسبوقة"

أعلنت كوريا الجنوبية، مؤخرا، حزمة إجراءات تهدف لمحاربة السمنة في البلاد، من خلال تقديم حوافز لخسارة الوزن، ومحاربة عادات غير صحية في الإعلام.

وأكدت وزارة الصحة والرعاية في البلاد أنها ستقدم حوافز من قبيل اشتراكات النوادي الرياضية لأجل تشجيع الناس على خسارة الوزن الزائد.

وتعد السمنة من العوامل المسببة لأمراض فتاكة مثل السرطان والقلب، وتقول حكومات عدة في دول متقدمة إنها تتكبد فاتورة صحية باهظة جراء زيادة الوزن لدى مواطنيها.

وتتجه سلطات كوريا الجنوبية إلى فرض قيود على المواد الإعلامية التي تشجع ثقافة الاستهلاك، وتحفز على تناول الطعام بصورة غير صحية في بعض الأوقات الحساسة من النهار.

وبموجب الإجراءات، سيتم منع إعلامات الطعام بعد الحادية عشرة ليلا، كما سيُمنع أيضا إعلان الأطعمة الدسمة بين الخامسة والسابعة مساء، أي حين يكون جمهور التلفزيون من الأطفال الصغار.

ويرتقب أن يبدأ "برنامج مكافحة السمنة" في البلاد بشكل تجريبي من سنة 2019 وسيستمر حتى 2022، ومن المرجح أن يجري تمديده في حال أعطى نتائج إيجابية.

وابتداء من نوفمبر المقبل، سيغطي التأمين الصحي في كوريا الجنوبية العمليات الجراحية الخاصة بالتنحيف، سواء تعلق الأمر بعملية المجازة المعدية، أو بتكميم المعدة، وتحويل مجراها.