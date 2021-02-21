تراند اليوم : سبب ايقاف برنامج عدنان ابراهيم في السعودية

برز الاهتمام مؤخراً في سبب ايقاف برنامج عدنان ابراهيم من جانب المتابعين لهذا الرجل بعد ان كشفت وسائل إعلام سعودية رفيعة المستوى، أن قراراً رسمياً صدر مؤخراً بمنع القنوات السعودية كاملة من استضافة الشيخ والداعية الفلسطيني عدنان إبراهيم على شاشاتهم.

ما سبب ايقاف برنامج عدنان ابراهيم

حسب ما كشفت عنه الصحف السعودية فإن إيقاف الداعية عدنان إبراهيم وكذلك منعه من الظهور الصحفي في أي قناة سعودية كان بسبب “تجاوزاته الدينية” بحسب ما تم الإعلان عنه.

فيما يذكر أن حملة كبيرة قد تصدرت مواقع التواصل الإجتماعية طالبت بإيقافه عن برامجه لما تضمنت أحاديثه المطروحة من مخالفات على حد وصفهم.

الجدير ذكره أن الداعية عدنان ابراهيم يقدم برنامج صحوة على قناة روتانا في شهر رمضان المبارك وشهدت أحاديثه وخطبه جدلاً واسعاً جداً بسبب ما أسموه بعض الجرأة في التناول والطرح ورؤيته المختلفة حول بعض المفاهيم الإسلامية.

نستدرك أنه لم يشفع للشيخ عدنان إبراهيم تسحيجه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك عقب استضافته من قبل الصحفي السعودي أحمد العرفج في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” في الأسبوع الماضي، حيث أثنى الشيخ عدنان إبراهيم على الخطوات الهامية التي اتخذها ولي العهد محمد إبن سلمان مؤخرا.