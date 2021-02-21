تراند اليوم : الرتب العسكرية في السعودية ومدة كل رتبه

تسلسل الرتب العسكرية في السعودية ومدة كل رتبه، حيث تعتبر الرتبة من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وخاصة رجال الأمن والجنود وغيرهم من العسكريين بداخل وخارج المملكة العربية السعودية، هذا وتعرف الرتبه العسكرية علي أنها أحد أهم الترفيعات العسكرية التي يهتم بها كل جندي، وهو الطمح الأول لديهم وهو الحصول علي أحد هذه الرتب العسكرية.
الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية
ان المملكة العربية السعودية أحد أعظم البلدان العربية من حيث كافة المجالات السياسية والإقتصادية والعسكرية، وبخصوص الجانب العسكري تحظى المملكة العربية السعودية بقوة عسكرية كبيرة، وفي هذه الفقرة سنتعرف علي التسلسل العسكري في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:
- وزارة الدفاع وتتضمن:
القوات البرية.
لقوات الجوية.
القوات البحرية.
قوات الدفاع الجوي.
- وزارة الداخلية وتتضمن:
الشرطة.
المرور.
الجوازات.
الدفاع المدني.
حرس الحدود.
وزارة الحرس الوطني.
رئاسة الاستخبارات السعودية.
ونقسم كل من هاتين الوزارتين الي قسمين من الرتب الأولي رتب الأفراد، والقسم الثاني رتب الضبابط، فرتب الأفراد تبدأ من جندي، ثم جندي أول، ثم عريف، ثم وكيل رقيب، ثم رقيب، ثم رقيب أول، ثم رئيس رقباء.
اما رتب الضباط فهيا تبدأ من ملازم، ثم ملازم أول، ثم نقيب، ثم رائد، ثم مقدم، ثم عقيد، ثم عميد، ثم لواء، ثم فريق وأعلى رتبة هي رتبة الفريق الأول.
بالترتيب الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية
ان تسلسل المملكة العربية السعودية، من أعظم البلدان العربية التي تحظى بقوة عسكرية قوية، وتحتل المملكة المراتب الأولى حول العالم من القوة العسكرية من حيث عدد الجيوش والأمكانيات العسكرية، ويأتي ترتيب الرتب العسكرية بالجيش السعودي كالتالي:
- الجندي: هي أقل وأدنى رتبة، وتعتبر أساس وركيزة الجيوش في أي بلد، ويقسم الجنود إلى أنواع، فهناك جنود مشاة، جنود بسلاح الجو وغيرها.
- جندي أول: وهي رتبة أعلى من رتبة الجندي وأقل من رتبة عريف.
- عريف: وهي رتبة أعلى من رتبة جندي أول وأقل من رتبة وكيل رقيب، ويكون العريف قائدًا ومسؤولًا عن مجموعة تضم من 8 إلى 13 فردًا.
- وكيل رقيب: هي رتبة أعلى من عريف وأقل من رقيب.
- رقيب: هي رتبة أعلى من وكيل رقيب وأقل من رقيب أول.
- رقيب أول: هي رتبة أعلى من رقيب وأقل من رئيس الرقباء، ومدة البقاء فيها 5 سنوات.
- رئيس الرقباء: هي أعلى رتبة بالنسبة للأفراد، ويمكن أن يرقى إلى رتبة الملازم بعد أن يبقى في هذه الرتبة مدة 5 سنوات.
- ملازم: هي أول رتبة من رتب الضباط نجمة واحدة على الكتف ويتم الحصول عليها بعد الدراسة في الكلية العسكرية، وتكون مهمة الملازم قيادة من 32 إلى 37 جندي ويسمون ب فصيلة ثم يرقى إلى رتبة ملازم أول بعد أن يبقى في هذه الرتبة مدة سنتين.
- ملازم أول: هي رتبة (نجمتين على الكتف) أعلى من الملازم وأقل من رتبة نقيب، ومدة البقاء فيها 4 سنوات كي يرتقي إلى رتبة نقيب.
- نقيب: هي رتبة (ثلاثة نجوم على الكتف) أعلى من ملازم أول وأقل من رائد، ومدة البقاء فيها 6 سنوات ثم يرتقي إلى رتبة رائد.
- رائد: هي رتبة أعلى من نقيب وأقل من مقدم، ويبقى فيها مدة 4 سنوات ثم يرتقي إلى رتبة مقدم.
- مقدم: هي رتبة أعلى من رائد وأقل من عقيد، يبقى فيها مدة 4 سنوات ثم يرتقي إلى رتبة عقيد.
- عقيد: وفي الإنكليزية تسمى (كولونيل)، وهي رتبة أعلى من مقدم وأقل من عميد، ويبقى فيها مدة 4 سنوات ثم يرتقي إلى رتبة عميد.
- عميد: هي رتبة أعلى من عقيد وأقل من لواء، ويكون قائدًا ومسؤولًا عما يدعى ب “الفوج” (ويتكون الفوج غالبًا من 10000 فرد)، ويبقى مدة 4 سنوات ثم يرتقي إلى رتبة لواء.
- لواء: وهي رتبة موجودة في معظم الجيوش العربية، وهي رتبة أعلى من عميد وأقل من فريق، ويكون قائدًا لما يسمى ب “الفيلق أو الفرقة” (ويتكون الفيلق من 10000 إلى 45000 فرد).
- فريق: وهي رتبة أعلى من لواء وأقل من فريق أول، ويكون البقاء فيها حسب الأوامر والقرارات الملكية التي تسمح بالرقي إلى رتبة فريق أول، وقد تكون هي أعلى رتبة في بعض الدول العربية كما في سوريا مثلًا، وتكون مدة البقاء في هذه الرتبة 4 سنوات قابلة للتجديد بناءً على أمر ملكي.
- فريق أول: وهي أعلى الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتكون محدودة جدًا فقد يحصل عليها عدد قليل من الأشخاص كشخصين أو ثلاثة لا غير بأمر ملكي كما يتم إنهاء الخدمة في هذه الرتبة بأمر ملكي أيضًا، ويكون الفريق الأول قائدًا لحوالي 80000 فرد فأكثر. وتضاف كلمة طيار إذا كان الضابط في القوات الجوية، وبحري إذا كان الضابط في القوات البحرية.