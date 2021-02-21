تراند اليوم : الرتب العسكرية في السعودية ومدة كل رتبه

تسلسل الرتب العسكرية في السعودية ومدة كل رتبه، حيث تعتبر الرتبة من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وخاصة رجال الأمن والجنود وغيرهم من العسكريين بداخل وخارج المملكة العربية السعودية، هذا وتعرف الرتبه العسكرية علي أنها أحد أهم الترفيعات العسكرية التي يهتم بها كل جندي، وهو الطمح الأول لديهم وهو الحصول علي أحد هذه الرتب العسكرية.

الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية

ان المملكة العربية السعودية أحد أعظم البلدان العربية من حيث كافة المجالات السياسية والإقتصادية والعسكرية، وبخصوص الجانب العسكري تحظى المملكة العربية السعودية بقوة عسكرية كبيرة، وفي هذه الفقرة سنتعرف علي التسلسل العسكري في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

وزارة الدفاع وتتضمن:

القوات البرية.

لقوات الجوية.

القوات البحرية.

قوات الدفاع الجوي.

القوات البرية. لقوات الجوية. القوات البحرية. قوات الدفاع الجوي. وزارة الداخلية وتتضمن:

الشرطة.

المرور.

الجوازات.

الدفاع المدني.

حرس الحدود.

وزارة الحرس الوطني.

رئاسة الاستخبارات السعودية.

ونقسم كل من هاتين الوزارتين الي قسمين من الرتب الأولي رتب الأفراد، والقسم الثاني رتب الضبابط، فرتب الأفراد تبدأ من جندي، ثم جندي أول، ثم عريف، ثم وكيل رقيب، ثم رقيب، ثم رقيب أول، ثم رئيس رقباء.

اما رتب الضباط فهيا تبدأ من ملازم، ثم ملازم أول، ثم نقيب، ثم رائد، ثم مقدم، ثم عقيد، ثم عميد، ثم لواء، ثم فريق وأعلى رتبة هي رتبة الفريق الأول.

بالترتيب الرتب العسكرية في المملكة العربية السعودية

ان تسلسل المملكة العربية السعودية، من أعظم البلدان العربية التي تحظى بقوة عسكرية قوية، وتحتل المملكة المراتب الأولى حول العالم من القوة العسكرية من حيث عدد الجيوش والأمكانيات العسكرية، ويأتي ترتيب الرتب العسكرية بالجيش السعودي كالتالي: