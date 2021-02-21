تراند اليوم : ترامب يهدد بـ"شلل فيدرالي" بسبب "الجدار"

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، استعداده للتسبب بـ"شلل فيدرالي" جديد، إذا لم يؤيد الديمقراطيون مشروعه لتأمين الحدود، خصوصا عبر تشييد جدار مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة "سأكون مستعدا لإغلاق الحكومة، إذا لم يعطنا الديمقراطيون أصواتهم من أجل أمن الحدود، الذي يشمل الجدار".

وفي المنحى نفسه، يريد ترامب الحد من لم شمل العائلات، وأضاف "نحتاج إلى إناس رائعين يأتون إلى بلادنا".

ووقع ترامب في 23 مارس قانون تمويل الدولة الفيدرالية متجنبا بذلك شللا فيدراليا كان سيكون الثالث منذ بداية العام.

لكن هذه التسوية التي توصل إليها الجمهوريون والديمقراطيون والتي لم ترق كثيرا لترامب، تسري فقط حتى نهاية سبتمبر، وفق ما نقلت "رويترز".

وكانت ذريعة الرئيس يومها عدم التوصل إلى تسوية بشأن الهجرة وأمن الحدود في القانون، وخصوصا عدم موافقة الكونغرس على ما طالب به من تمويل لتشييد جدار طويل على الحدود مع المكسيك.

وحصل ترامب فقط على 1.6 مليار دولار لبناء سياجات، أو لتجديد بضع عشرات الكيلومترات، بعيدا من الـ25 مليارا التي كان يطالب بها.