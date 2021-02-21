تراند اليوم : دعوة بالبرلمان البريطاني: حاسبوا قطر على "الفعلة السوداء"

طالب عضو البرلمان البريطاني، داميان كولينز، "بتحقيق مستقل ولائق" بناء على التقرير الأخير الذي نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الذي أكد أن قطر قامت بحملة دعائية "سوداء" ضد مرشحين آخرين، خلال حملتها لتنظيم مونديال 2022.

وأعرب كولينز، الذي يترأس هيئة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني، عن استيائه وقلقه من الأنباء الأخيرة بشأن تصرفات قطر خلال حملتها لتنظيم المونديال.

وأخبر كولينز "سكاي نيوز" أنه التقى بالشخص الذي وفر الأدلة لصحيفة " صنداي تايمز"، وقال "أعتقد أن الأمر جدي جدا، ويحتاج لإجراء تحقيق لائق ومستقل في هذا الأمر".

وأوعزت قطر لعدد من "أدواتها" بأن يشيعوا آراء تقلل من الجدوى الاقتصادية للحدث في الولايات المتحدة وأستراليا، وهو أمر يتنافى مع قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يحظر مهاجمة أي مرشح لملف المنافس.

وحصلت الصحيفة البريطانية على رسائل إلكترونية تؤكد هذا التواطؤ بين الدوحة ومهاجمي خصومها في المونديال، وتحدثت إحدى الرسائل الإلكترونية عن استمالة أكاديمي بتسعة آلاف دولار حتى يكتب عن "أعباء المونديال".

وإحدى الرسائل الإلكترونية المسربة التي قالت "صنداي تايمز" إنها حصلت عليها، كانت أرسلت إلى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لملف قطر، علي الذوادي.