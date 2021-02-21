تراند اليوم : شاهد بالفيديو: سيدة فلسطينية تطرح شرطية إسرائيلية أرضا

رام الله/الخليج 365/بثت قناة "الغد" فيديو على يوتيوب، تظهر فيه شرطية إسرائيلية تعتدي على فتاة صغيرة وتحاول سحبها لمجرد جلوسها في باحات المسجد الأقصى في اعتصامات ليلية يقوم بها المقدسيون نصرة لمدينتهم.

وأثناء حالة شد وجذب بين الشرطية الإسرائيلية والطفلة الفلسطينية التي كانت تحاول الشرطية جرها وإبعادها على ما يبدو من المكان، تدخلت سيدة مقدسية لتحرر الطفلة من قبضتها.

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وسرعان ما تطورت المشادات الكلامية إلى اشتباك بين الشرطية والسيدة بالأيدي وعراك استطاعت السيدة في النهاية طرح الشرطية الإسرائيلية أرضا، ما دفع أحد الجنود الإسرائيليين إلى مساعدة المجندة بالنهوض، وأبعدها عن مكان الواقعة.