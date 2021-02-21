تراند اليوم : من اجل القدس..محمد عساف يلغي حفلاته!

غزة/الخليج 365/

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إلغاء مشاركته باحتفالات عيد الميلاد المجيد في مدينة الناصرة بفلسطين، وذلك من أجل القدس.

وقال عساف: "تمنينا كل عام أن نحتفل بعيد الميلاد المجيد سويًا في ناصرة فلسطين، فرغم الألم يوجد بصيص من الأمل لكن نظرًا للظروف العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب وعاصمتنا القدس، أود أن أعلن لكم إلغاء مشاركتي في احتفالات هذا العام بالناصرة”.

وتوجه محمد عساف بخالص الشكر لرئيس البلدية علي سلام على موقفه المشرف معه، متمنيًا أن يلتقي بجمهوره الفلسطيني قريبًا.