تراند اليوم : 4 أغنيات عن القدس بينها اغنية لهاني شاكر رداً على قرار ترمب

القاهرة - وكالات - الخليج 365

استقبلت الساحة الفنية في مصر 4 أغنيات عن مدينة القدس المحتلة، وتستعد لاستقبال المزيد خلال أيام، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء قبل الماضي، المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، مع بدء إجراءات نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

فقد انتهى المطرب السوري مجد القاسم من تسجيل وتصوير أغنية "صرخة الأقصى"، للتأكيد على عروبة القدس وأنها ستظل عربية وعاصمة لدولة فلسطين.

الأغنية كلمات فالح العجلان الهاجري، وألحان مجد القاسم، وتوزيع باسم منير، وإخراج ميدو البارون، وتامر سليم، وسيتم طرحها على القنوات الفضائية، خلال ساعات.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أول من طرح أغنية جديدة له عبر الموقع الرسمي لقناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مساء الجمعة الماضي، أي بعد يومين من قرار ترمب.

وقال شاكر إن الأغنية تأتي دعما لموقف القدس السياسي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.

والأغنية بعنوان "القسم"، وكلمات: محمد السيد، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع مجدي داوود، ومهندس صوت سامح المازني.

ولم يغب عن المشهد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي طرح أغنية ساخرة بعنوان "ترمب خلاص اتجنن"، بعد أن سجلها في يوم واحد، وهاجم فيها قرار الرئيس الأميركى بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط(أ.ش.أ)، التي أعدت تقريرا حول الموضوع، فقد طرح المطرب الشاب عمر الصعيدي أغنية بعنوان "يا قدس" من كلمات وألحان سيف شاهين وتوزيع محمد القحوم.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها" يا قدس يا مدينة الصلاة، لن ينل من نورك الطغاة .. سنصلي في كل دربي، وسندعوا من كل قلب، ونموت إن كان موتاُ، يمسح آثار الغزاه".

وقال الصعيدي إن الأغنية أقل ما يمكن تقديمه لفلسطين والقدس، فالكلمة أحد أنواع الجهاد وهذا السلاح الذي أعرفه.

أغنيات في الطريق:

ووفق التقرير ذاته، ثمة أغنيات أخرى في الطريق، حيث يجرى الإعداد لها حاليا، وبينها أغنية للمطرب طارق فؤاد، الذي كشف أنه بصدد الإعداد لأغنية جديدة عن القدس، لكنه لم يستقر عليها حتى الآن.

وأشار إلى أنه مثل كل عربي تشغله القضية الفلسطينية بشكل كبير، موضحاً أن زوجته الأميركية شجعته على تقديم الأغنية لأنها تعد قرار ترمب مجحفا وغير شرعي.

وقال تقرير: أ.ش.أ: يبدو أن المطربة اللبنانية أمل حجازي، التي أعلنت اعتزالها مؤخراً، في طريقها لتقديم أغنية عن القدس، حيث أعادت أمل حجازي نشر تغريدة لإحدى متابعاتها التي طلبت منها تسجيل أغنية للقدس.

يذكر أن أشهر أغنية عن القدس كانت بصوت المطربة الكبيرة فيروز وحملت عنوان "زهرة المدائن"، ألفها ولحنها الأخوين رحباني، عقب نكسة 1967.

وتقول الأغنية، في مطلعها:"لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي".