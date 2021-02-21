تراند اليوم : بالفيديو .. مريم حسين تهين علا الفارس وترتدي عقدا بالملايين.. لتجميل صورتها!!

دبي - الخليج 365

تباهت الفنانة مريم حسين بعقد من الألماس اشترته لحضور مهرجان دبي للسينما بتكلفة 2.5 مليون دينار ولم تحدد العملة، ولاقت جدلًا لإمساكها يد أحد لعاملين طيلة تواجدها على السجادة الحمراء لجراء لقاءات إعلامية، فيما حاولت تخفيف سخط الشعب السعودي عليها بانتقاد تغريدة الإعلامية علا الفارس والتي أوقفت على أثرها من مجموعة "MBC".

أوقف مسلسل "سعوديات" الذي تلعب به مريم حسين أحد الأدوار وذلك بعد حملة إلكترونية ضدها بأنها "لا تمثل الشعب السعودي" ذكر مغردو السعودية مجموعة أسباب توضح اعتراضهم على مريم ومن ضمنها إهانتها لفتاة من عائلة "الغامدي"، فقامت بالتعليق عبر حسابها على "سناب شات"، بقولها: "هلا بالخميس، هاشتاق سعودي وله معنى جميل في نفوس الكثير، ولا يناسب إعلامي معروف أن يضع هذا الهاشتاق على ما حدث للقدس(..) أكلوا وشربوا وشبعوا من خير السعودية وأهلها ولم يكتفوا.. وفي أول فرصة أصبحت هذه البلاد الطاهرة لهم مجرد "هلا بالخميس". معليش.. رح أختصر كلامي.. السعودية خطّ أحمر.. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا".

ولا يبدو أن تقارب مريم حسين للشعب السعودي قد نجح، إذ لم تتلق ردود أفعال إيجابية برغم مدحها السعودية وإهانتها علا فارس بوصفها "اللئيم".