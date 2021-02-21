تراند اليوم : رسالة باكية ومُبكية من "علا الفارس" إلى القدس والأردن

غزة/الخليج 365/

بعد الحملة القاسية التي تعرضت لها الإعلامية علا الفارس إثر تغريدتها ضد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، اتخذت قراراً بالابتعاد عن الظهور الإعلامي.

وقبل اختفائها، نشرت علا رسالتها الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان بمثابة رد صريح على قرار مجموعة الـ MBC بتوقيفها عن العمل.

حيث انتشر فيديو لها تُخاطب به ضميرها المستيقظ:

"صحيت يا ضمير العربي وياريتك ماصحيت

كلمة حق للأقصى قلت

صرت يا ضمير متهم

صرت مذنب

صرت عدو

ومن أقرب الناس انطعنت

وبرروا حملاتهم بإنك تهورت

وبأعلى الصوت هاجموك

وإنت لهلأ مش عارف شو أذنبت؟

يلا مش أول مرة

وكم مرة قلنا تعلم كيف تسكت

ليه غردت؟ ليه صحصحت؟

بتأسف من كل قلبي إني صحيتك يا ضمير

إرجع نام

بخاف إزا قلت صباح الخير يقولوا

ولا أقلك" اصحى وشو ما خسرت خسرت"

صباح الخير يا بلادي الأبية

صباح الخير لكل نشمي ونشمية

من أرض الأردن للضفة الغربية

منصبح عليكي يافلسطين

وبنقول عاصمتك للأبد القدس العربية".