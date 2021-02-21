تراند اليوم : ارطغرل 99 موقع النور .. ارطغرل الحلقة 99 موقع النور : مسلسل ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 99

متابعات/الخليج 365/

ذكر في مسلسل ارطغرل شخصية ابن عربي وتاريخياً قال العلماء ان ابن العربي عالم كاد او بالفعل وصل للإلحاد .. فهو العالم الصوفي الكبير .

ولكن لكي تعرف هناك فرق بين ابن عربي بدون ( ال ) وبين ابن العربي المعرف بــ (ال ) :

فابن عربي هو محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي وهو الصوفي الشهير والشخصية الأكثر جدالا وربما له اراء مسمومة تصل الي الالحاد من مؤلفات وغيرها وهذه الشخصية هي التي ذكرت في أرطغرل

ولكن ابن العربي المعرف بـــ (ال ) هو الفقيه المالكي المعروف و له مصنفات كثيرة مثل شرح الترمذي و أحكام القرآن، وشرح موطأ مالك ، و العواصم من القواصم ، وغيرها من المصنفات الشهيرة.

وفي أحداث الحلقة 99 من مسلسل ارطغرل التي يبثها موقع النور ،أرطغرل يطلب من اتسز إحضار التاجر القادم من نيقية للقاء اريس ليعلم منه خطة الأخير لإنهاء التجارة في السوق.

كوبك يحاول قتل السلطان خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحه إياها لكشف الخونة،فيما يفكر أيضاً بإلصاق التهم باريس،لكن السلطان علاء الدين لايثق به ويقرر مراقبته لمعرفة خطواته وكشفه.

تيتان يختار الوقت المناسب لخطف جوندوز وفي أقرب فرصة سيخطفه ولكن ليلاً بسبب الحراسة المشددة في النخار وسيسلمه لأريس.

بعد أن علم ارتوك بدليل براءة بهادير وأخبر به أرطغرل حيث وجد السم الذي تم إعطائه للسلطان في نفس مكان السم الذي تم إعطائه لتورغت وأصليهان،مما يجعل شكوك أرطغرل تتجه نحو كوبك.