تراند اليوم : ارطغرل 113 .. ارطغرل 113 مترجم مسلسل ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 113 قيامة ارطغرل الحلقة 113 مترجم للعربية : نجاة كوبيك وبدء إنتقام ماريا

متابعات/الخليج 365/نقدم لكم عشاق قيامة ارطغرل الحلقة 113 من الموسم الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل التاريخي والذي يحكي قصة ارطغرل بن سليمان شاه والد السلطان عثمان مؤسس الخلافة العثمانية، وصراعه مع أعداء الأمة الاسلامية والدولة السلوجقية والخونة والجواسيس وتصديه لتجاوزات المغول والصليبين الذين كانوا يكدون المكائد للأسلام والمسلمين.

الحلقة 113 من مسلسل قيامة ارطغرل ننقلها لكم في صحيفة الخليج 365 مترجمة عن موقع النور ،الموقع العربي الأول والوحيد الذي حصل على حقوق بث المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، بموجب اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT التي تنتجها ستشهد بدء سعي ماريا للأنتقام من أريس لمقتل أخيها فتبدأ بمراقبته نقل أخباره لحاكم قلعة بيلاجيك.

ويمتلك موقع النور حق العرض الحصري الأول للمسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الذي يقوم ببطولته الممثل التركي الوسيم أنجين ألتان دوزياتان فيؤدي دور البطل أرطغرل، والد أول السلاطين العثمانيين ومؤسس السلطنة العثمانية عثمان بن أرطغرل، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم، وأبرزهم: هوليا كوريل (والدة بيرغوزار كوريل) ، إفريم سولماز ، إسراء بيليجتش، باريش باجي، جنكيز جوشكون، كان تشانير وعشرات النجوم المتميزين الذين أدارهم المخرج متين جوناي بذكاء فني مدهش.

ويعدّ قيامة ارطغرل المسلسل الأكثر ضخامة في الإنتاج الذي تصدّت له شبكة قنوات TRT)) التركية الحكومية، إذ تكلّف كلّ حلقة منه (مليون و200 ألف ليرة تركية) أي ما يوازي اليوم حوالي الـ (400 ألف دولار) أمريكي.

ويشاهد العديد من المصريين والعرب مسلسل أرطغرل التركي، والذي حاز على شعبية كبيرة جدًا وفي تقريرنا التالي نبحر في التاريخ لنعرف من يكون أرطغرل، ووجدنا أن معنى كلمة ارطغرل باللغة التركية العثماني تعني الغازي وهو حاكم كبير حكم الدولة العثمانية في الفترة ما بين الأعوام 1191 – 1281 ميلاديًا، وهو أبو عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز.

وفي عام 1227 م أصبح أرطغرل قائداً لجماعة قبيلة قايى للتركمان الاغوز، ونتيجة مساعدته للسلاجقة في حروبهم ضد البيزنطيين، تلقى أرطغرل أراضي في منطقة جبلية بالقرب من أنقرة من سلطان السلاجقة التركمان علاء الدين السلجوقي فكان منح أرطغرل هذه الأرض بمثابة هدية في مقابل أن يخمد أرطغرل بقواته أي ثورة في المنطقة يقوم بها بقايا البيزنطيين أو أي جماعة أخرى.

قام أرطغرل بعد ذلك بضم قرية سوغت التي غزاها عام 1231 م إلى الأراضى التي تحت سيطرته مكوناً إقطاعية خاصة به. أصبحت هذه القرية سوغت عاصمة الإمبراطورية العثمانية عام 1299 م تحت حكم عثمان الأول بن أرطغرل، كان لأرطغرل ابنيين اخرين غير عثمان هما ساودي و گوندز.

ولا شيء معروف مع اليقين حول حياة ارتوغرول، إلا أنه كان موجودا وكان والد عثمان، أول حاكم لما كان ليصبح الإمبراطورية العثمانية. وبالتالي يضطر المؤرخون إلى الاعتماد على القصص المكتوبة عنه من قبل العثمانيين بعد أكثر من قرن من الزمن، والتي هي ذات دقة مشكوك فيها.

وفقا لهذه التقاليد في وقت لاحق، كان ارتوغرول رئيس قبيلة كاي من الأوغوز الأتراك، نتيجة لمساعدته للالسلاجقة ضد البيزنطيين. تم منح أرتغرل الأراضي في كاراكا داغ، وهي منطقة جبلية بالقرب من أنغورا (الآن أنقرة)، من قبل علاء الدين كاي قباد الأول، السلطان السلجوقي رم. ويشير أحد الحسابات إلى أن الأساس المنطقي للزعيم السلجوقي لمنح أرض إرتوغرول كان من أجل إرتوغرول لصد أي توغل عدائي من البيزنطيين أو الخصم الآخر.

وفي وقت لاحق، حصل على قرية سوغوت التي غزاها مع الأراضي المحيطة بها. تلك القرية، حيث توفي في وقت لاحق، وأصبح العاصمة العثمانية تحت ابنه عثمان ، إرتوغرول كان اثنين من الأبناء الآخرين، سارو باتو سافسي بي وغوندوز بك.