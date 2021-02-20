تراند اليوم : حورية فرغلي تهاجم هذه الفنانة!

هاجمت الفنانة المصرية حورية فرغلي، زميلتها الفنانة المصرية ياسمين صبري، واعتبرت أن جمالها ليس مقياساً للنجاح، وأكدت أنها لم تحقق بعد أي نجاح يُذكر.

قالت حورية فرغلي خلال لقاء لها في برنامج (أنا وأنا) مع الإعلامية سمر يسري: (حاولي تشغلي نفسك بالتمثيل بدل البروباغندا في أعمالك.. عايزة أشوف أعمال عملتيها ومش فيلم واحد أو مسلسل واحد).

تابعت: (النجومية مش جسم حلو. إنتي مش موديل، إنتِ ممثلة وممكن تطلعي تخينة أو رفيعة بمكياج أو بدونه..لازم تشتغلي أكتر علشان يتقال عليكي نجمة).

وكانت الممثلة المصرية حورية فرغلي، قد خضعت لعملية جراحية فاشلة بأنفها أدت إلى تشوه حدث لها نتيجة إهمال الطبيب الذي أجرى لها عملية كانت من المفترض أنّ تجعلها تتنفس بصورة طبيعية.