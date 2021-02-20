شكرا لبحثكم عن خبر بعد تحوله إلى امرأة.. "الرجل الدمية" يكشف ما حصل له! (فيديو صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الشخصية المثيرة للجدل جيسيكا ألفيس، الرجل الدمية سابقا، عن رحلة تحولها من رجل إلى امرأة، والتي أنهتها مؤخرا من خلال خضوعها لجراحة تتخطى عشرات آلاف الدولارات في تايلاند.

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