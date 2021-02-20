شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو : ثعبان” كوبرا ” يتسلل عند ساحات الحرم المكي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مقطع فيديو عن وجود ثعبان “كوبرا” عند ساحة الحرم المكي ومحاولة أحد الأشخاص قتله بالعصا.

وأوضح الفيديو محاولة الثعبان الهروب إلا أن الشخص استمر في الضرب على رأسه.

ونجح الشخص في قتل الثعبان ثم أمسك بالعصا ورفعه إلى أعلى، معلنا تمكنه من القضاء عليه.

وفي النهاية تم وضع الثعبان في أحد أكياس القمامة بعد قتله ليتم التخلص منه.