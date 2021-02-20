تراند اليوم : ولي عهد دبي محمد بن راشد يخطب فنانة لبنانية!!!

دبي- الخليج 365:

انتشر في الأيام الماضية خبر خطوبة الفنانة اللبنانية نهوى، من صاحب السمو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، وقد ضجّت به مواقع التواصل الإجتماعي، مع الإشارة إلى أنّ الأخبار الواردة تقول إنّ نهوى هي إبنة رجل الأعمال المعروف ماجد الفطيم.

المكتب الإعلامي لنهوى، نفى الخبر جملةً وتفصيلا في بيانٍ صحافي، وجاء فيه أنّ المنتج عصام شعبان أكّد الخبر عندما هنأ نهوى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتمنى لها دوام السعادة وطول العمر، مؤكّدةً بأنّ حسابها تم إختراقه وتمت الكتابة عليه بدون علمها أو إرادتها.

وتبيّن أنّ الموضوع شائعة مفبركة، حيث أنّ نهوى ليست إبنة الفطيم بالأساس، بل هي لبنانية وإسمها الحقيقي "إليان بعيني"، وقد إختار لها إسمها "نهوى" مدير أعمالها السابق طارق أبو جودة.

(لها)