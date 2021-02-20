تراند اليوم : تردد قناة طيور الجنة على نايل سات تحديث جديد 2017

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات ،طيور الجنة هي قناة فضائية موجهة للأطفال وهي تحت إدارة وإشراف خالد مقداد، مقرها في عمان، الأردن وتبث إرسالها من البحرين. تقدم القناة أناشيد وأغاني للأطفال، تم تأسيسها في يناير 2008م.

تتيح قناة طيور الجنة من إرسال رسائل قصيرة وكان سابقاً فرصة تتيح لك في التصويت على كليبك المفضل كل أسبوع ويُعرض يوم الجمعة الكليب الذي حصل على أعلى نسبة وهو الTOP5. ويتم عرضها في الشريط السفلي للقناة. في هذا الشريط يمكنك إرسال تحياتك أو أن تحسب عمرك أو تفسير معنى اسمك.

تردد طيور الجنة