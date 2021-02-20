تراند اليوم : درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بحدود 11 درجة مئوية

الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بحدود 11 درجة مئوية

غزة / الخليج 365

تشهد البلاد ارتفاعا على درجات الحرارة اليوم السبت ، في أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الأحد يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض امناطق صباحاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة

وفي يوم الاثنين لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم اللاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

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