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تراند اليوم : فيديو.. دبابة تحترق في عرض عسكري لكوريا الشمالية

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غزة/الخليج 365/

كشف فيديو جديد للعرض العسكري المبهر الذي أقامته #كوريا_الشمالية السبت الماضي، واستعرضت فيه قدراتها العسكرية والصاروخية، ضعف الاستعدادات والقدرات، حيث اشتعلت النيران فجأة في #دبابة خلال سيرها بالعرض وغيرت مسارها وخرجت من الطابور وهي تنفث دخانا.

الفيديو الجديد الذي بثته مواقع مختلفة منها "يوتيوب" و"لايفليك"، التقطته مصادر في #كوريا_الجنوبية التي تراقب مثل هذه الفعاليات في منافستها الكورية عن كثب.

الموقف المحرج لقوات كوريا الشمالية حدث خلال العرض الذي شهده زعيم البلاد #الدكتاتور #كيم_جونغ_أون، وظهرت فيه 3 أنواع من #الصواريخ_البالستية في رسالة تهديد واضحة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية و #اليابان.

وأقيم العرض في يوم الاحتفال بذكرى الميلاد رقم 105 لمؤسس البلاد الزعيم الراحل كيم إل سونغ.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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