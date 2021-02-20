تراند اليوم : فيديو.. دبابة تحترق في عرض عسكري لكوريا الشمالية

غزة/الخليج 365/

كشف فيديو جديد للعرض العسكري المبهر الذي أقامته #كوريا_الشمالية السبت الماضي، واستعرضت فيه قدراتها العسكرية والصاروخية، ضعف الاستعدادات والقدرات، حيث اشتعلت النيران فجأة في #دبابة خلال سيرها بالعرض وغيرت مسارها وخرجت من الطابور وهي تنفث دخانا.

الفيديو الجديد الذي بثته مواقع مختلفة منها "يوتيوب" و"لايفليك"، التقطته مصادر في #كوريا_الجنوبية التي تراقب مثل هذه الفعاليات في منافستها الكورية عن كثب.

الموقف المحرج لقوات كوريا الشمالية حدث خلال العرض الذي شهده زعيم البلاد #الدكتاتور #كيم_جونغ_أون، وظهرت فيه 3 أنواع من #الصواريخ_البالستية في رسالة تهديد واضحة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية و #اليابان.

وأقيم العرض في يوم الاحتفال بذكرى الميلاد رقم 105 لمؤسس البلاد الزعيم الراحل كيم إل سونغ.