تراند اليوم : ما قصة هذه السيارة بغزة ؟

غزة/الخليج 365/

تمكن مجموعة من الشباب الفلسطيني في قطاع غزة من ابتكار سيارة “سندريلا” المخصصة للأفراح ونقل العرسان، وذلك بعد أن منع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى القطاع المحاصر.

ونشر صاحب الفكرة الإعلامي سلامة العوضي مجموعة صور للسيارة عبر صفحته الشخصية، موضحاً أن الإعلان الرسمي عن السيارة سيتم مطلع الأسبوع المقبل.

وقال في منشوره “أما بعد ،،،

رفض المحتل الإسرائيلي أن يدخل السيارة الملكية الخاصة بالعرسان لغزة ..

فكان القرار …

ومنذ ثلاثة شهور وانا وخلية النحل من الأصدقاء والمهنيين نعمل بنشاط وشغف وحماس لإنجاز مشروع التحدي للمحتل التحدي للواقع أيضا ” تصميم وتنفيذ سيارة ساندريلا الملكية للعرسان ”.

الا أن وصل هذا اليوم الذي يتم فيه استكمال الإنجاز بسيارة ساندريلا وبمواصفات عالمية من التصميم والإخراج

وللقصة فصول من المغامرة والمجازفة سوف نتحدث عنها اكثر في الايام القادمة..

شكرا من الأعماق لكل من وقف معي في هذا الانجاز وهم كثر ويصعب التعداد خوفا من خيانة الذاكرة لأحدهم

يوم السبت ان شاء الله الإعلان الرسمي وسوف يوثق بالصور من بداية الفكرة حتي يومنا هذا”.