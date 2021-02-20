تراند اليوم : اتحاد لجان العمل الصحي ينظم ورشة "القدم السكرية"

غزة- الخليج 365:

في إطار تنسيق الجهود المبذولة لتكاملية الخدمات المقدمة لمرضى السكري، شارك اتحاد لجان العمل الصحي في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة تحت عنوان " القدم السكرية" بهدف بحث سبل التكامل والشراكة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى السكري في قطاع غزة.

افتتحت الورشة نائبة رئيس البعثة الفرعية لللجنة الدولة للصليب الأحمر في قطاع غزة / ماريا سوليداتا وأشارت إلى أهمية وضع خطط للتحكم بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، بما فيها السكري وأهمية التكاملية والتنسيق ما بين المؤسسات المعنية، في حين تحدث مدير عام مستشفيات وزارة الصحة / د.عبد اللطيف الحاج عن ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة في مستشفيات قطاع غزة الحكومية وغير الحكومية.

هذا، وقدم منسق وحدة السكري المتكاملة في مركز العودة الصحي التخصصي في الاتحاد / د.محمد منصور عرضاً حول الخدمات المتكاملة المقدمة لمرضى السكري في الوحدة والتي تشمل بدايةً الكشف الطبي من قبل الطبيب المختص، ثم العرض على أخصائي العيون للكشف المبكر عن مضاعفات السكري، ثم زيارة عيادة التغذية العلاجية لتصميم نظام غذائي صحي بالإضافة إلى ارشادات غذائية للتخلص من السمنة والتي تعتبر عائق أمام استجابة مريض السكري للخطة العلاجية، وختاماً عرض مريض السكري على وحدة القدم السكرية ، لإجراء تقييم كامل للقدمين للكشف عن أي مشاكل مثل قصور في التروية الدموية, ضعف في الاحساس, تقرحات، تشوهات في عظام القدمين والتي من الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى البتر.

واسترسل د. منصور في استعراض الأنشطة المنفذة في اتحاد لجان العمل الصحي في كافة مراكزه لتعزيز مبدأ الوقاية خير من العلاج شملت هذه الأنشطة عملية المسح الميداني وحملات التوعية وبرامج الإذاعة والتلفزيون والاحتفال بيوم السكري العالمي.

واخُتمت الورشة بتقسيم المشاركين إلى مجموعات لبحث سبل التعاون المشترك في المستقبل وكيفية تفعيل آليات التحويل ما بين مزودي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي وغير الحكومي للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة لمرضى السكرى وبجودة عالية.

الجدير بالذكر أن العديد من مزودي الخدمات الصحية في قطاع غزة شاركوا في الورشة وعلى رأسهم وزارة الصىحة الفلسطينية متمثلة في مدير وحدة تنمية الموارد البشرية / د.رامي عيد العبادلة ، مديرة دائرة الرعاية الأولية / د.حسناء الشريف، أخصائيين جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الشفاء / د.تيسير الطنة ، ود.أيمن السر.

وعن قسم الصحة النفسية في الصليب الأحمر السيدة / غادة زيدان للحديث عن الوضع النفسي لمريض السكري أثناء المرض وبعد حدوث المضاعفات.

وعن منظمة الصحة العالمية / د. محمد ياغي ، وعن الأونروا مدير مراقبة الأمراض/ د.عيسى صالح ، وعن الإغاثة الطبية الفلسطينية مدير المشاريع / د.بسام زقوت، وعن مركز الأطراف الصناعية / د.نبيل الشوا، وعن الاتحاد ممرضة القدم السكرية / تغريد السلطان، وعن تجمع أطباء فلسطين في أوروبا ، ممثلهم في غزة / د.أحمد أبو ندى.

اتحاد لجان العمل الصحي يأمل أن تتظافر الجهود الفردية المبذولة.. لتصبح جهد جماعي مشترك ومتكامل تحت مظلة وزارة الصحة يتمثل في توحيد البروتوكولات المتبعة لمتابعة وعلاج مرضى السكري.