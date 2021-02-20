تراند اليوم : طوني خليفة يفجّر مفاجآت ويفضح نيشان ورامز جلال

لقاهرة ـ الخليج 365

شن الإعلامي اللبناني طوني خليفة هجوماً عنيفاً على مواطنه نيشان، متهماً إياه بمعاونة الفنان المصري رامز جلال على استقطاب النجوم والإعلاميين لبرنامج المقالب الذي يقدمه الأخير في رمضان المقبل.

وأعلن خليفة في تسجيل مصور بثه عبر موقع “يوتيوب” عن تلقيه إتصالًا هاتفياً من نيشان قبل يومين، بغرض الظهور معه في برنامجه الجديد “واحد لواحد”، فوافق من دون تردد، بعدما أبلغه الأخير عن وجود مقابل مادي لظهوره، حيث أعطاه رقم مديرة مكتبه للإتفاق معها على باقي التفاصيل، ولكنه شعرت أن تلك المكالمة ليست بريئة بحسب قوله.

وأضاف “قفزت صورة رامز جلال إلي ذهني، وقلت لنفسي: “معقول نيشان يقبل يكون تاجر بيقبض على الرأس؟ معقول نيشان يبيع أصحابه وأهله وزملاءه في برنامج عارف مدي أذية رامز جلال فيه؟ فأجريت اتصالاتي بشبكة OSN للتأكد من وجود برنامج من عدمه، فاكتشفت بعدم وجود برنامج يحمل هذا الاسم”.

وتابع “الجرح الكبير إن نيشان استعمل صداقتي وثقتي فيه لشيء هو مو مستفيد منه إلا لو هيقبض منه، فأنا زعلي على نيشان، لأنه يبدو إنه ما بطل يبيع أصحابه، وإنه كل ما يحسن علاقته بالناس يرجع يبيع أصحابه ويزعل الناس″.

وحذر طوني خليفة الفنانين والإعلاميين مطالبا إياهم بعدم قبول دعوة نيشان حال إتصاله بهم، مشدداً على أن كرامته فوق أي إعتبار.

يذكر أن رامز جلال قد صور حلقات برنامجه الجديد “رامز في أرض الخوف” بواحة سيوة.