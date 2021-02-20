تراند اليوم : فاتورة التليفون .. فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2017

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2017 موقع المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون المنزلي لشهر أبريل 2017 لكم متابعينا الان نعرض لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى من شركة المصرية للاتصالات بضغطه واحدة فقط علي اللينك الخاص بفاتورة التليفون من الشركه المصريه للاتصالات علي الانترنت ، والذي قامت الشركه بانشاءه للتسهيل علي المواطنين طريقة دفع الفواتير والاستعلام عن الوفاتير ومزايا اخري عديدة يمكنك معرفتها بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالشركه فياي وقت علي الانترنت.

وبعدها تقوم بادخال رقم تليفونك الارضي وسوف تظهر لك قيمة الفاتوره فلا تضطر للذهاب الي السنترال لمعرفة قيمة الفاتورة الان يمكنك معرفتها من المنزل بكل سهولة طوال العام وفي اي وقت. استعلم الان عن فاتورة تليفونك الارضي عن طريق زيارة هذا اللينك الخاص بشركة المصرية للاتصالات ، والان اليكم رابط فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات 2017 استعلم عن فاتورة تليفونك المنزلى الان بالرقم.

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متابعة لكل ما هو جديد والمصرية للاتصالات من ضمن خدماتها تعرض لمستخدمى الخدمة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى كما يوجد باستمرار عروض بالمصرية للاتصالات لجذب اكبر عدد من مستخدمى الخدمة ومن ضمن عروض المصرية للاتصالات عرض الكروت المدفوعة مقدما مع كارت مرحبا ومرحبا بلس تستطيع أن تجري جميع أنواع المكالمات محلى محافظات محمول دولى من أي تليفون ثابت دون أن تضاف قيمة هذه المكالمات على فاتورة التليفون وبسهولة تامة .

ومن مزايا كروت مرحبا والتى توفرها المصرية للاتصالات هولة الاستخدام تحويل الرصيد من كارت لكارت آخر ربط الكارت على التليفون حتى لا تضطر إلى إدخال رقم الكارت كل مرة الاتصال بآخر رقم قمت بالاتصال به الاستفسار عن رصيدك وفترة الصلاحية الخاصة به تغيير الكود الشخصي الخاص بالكارت اختصار الأرقام التي تقوم بالاتصال بها كثيراً وبذلك لا تضطر للاتصال بالرقم كاملاً كل مرة.

يمكنك من خلال التعامل مع كروت مرحبا التحكم في قيمة مكالماتك المحلية والدولية ومكالمات المحافظات والمحمول حيث أنك تقوم بدفعها مقدماً ثم يتم خصم قيمة المكالمات التي تقوم بإجرائها فعلياً من الرصيد المتاح بالكارت مكنك استخدام كارت مرحبا بلس للاتصال من داخل المملكة العربية السعودية لأي تليفون في مصر سواء كان تليفون ثابت أو محمول وذلك بسعر دقيقة ثابت طوال اليوم.

فاتورة التليفون الارضي وكما تقوم المصرية للاتصالات لجذب عملائها بعرض التليفون الارضي اصبح بـ 50 جنيه بس الآن ولفترة محدودة، احصل على خط تليفون أرضي جديد من المصرية للاتصالات بـ 50 جنيه تشمل اشتراك حتى 3 شهور بالإضافة إلى 50 دقيقة محلية مجانية شهرياً العرض شامل المصاريف الإدارية والتركيب والضرائب هذا العرض ساري لعملاء الخط المنزلي يمكنك الاتصال بـ 111 وطلب الخط ليصلك حتى باب البيت وتستعلم على فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع الشركة الالكترونى.