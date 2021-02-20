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تراند اليوم : السعودية تعلن الحرب على المواقع الاباحية

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الرياض ـ الخليج 365

أعلنت هيئة الاتصالات ، الإثنين، أنها عالجت وحجبت أكثر من 5.5 مليون رابط إنترنت منذ 2008، وبلغت نسبة الروابط الإباحية 91.4% من إجمالي الروابط المحجوبة.

 

 

 

وعالجت الهيئة وحجبت، أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال العام الماضي، 92% منها “إباحية”.

 

 

 

وتمارس الهيئة مكافحة الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية، من خلال حجب المواد المسيئة للأطفال، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بها أولاً بأول.

 

 

 

وتعكف الهيئة حالياً، على إعداد المسودة الأولى للإطار التنظيمي لدعم توفير أدوات التحكم الأبوي لمستخدمي الإنترنت بالمملكة.

 

 

 

وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 46.8% بنهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام رسمية.

 

 

 

ويعمل في السعودية 3 شركات اتصالات متنقلة هي: الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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