تراند اليوم : المهرجان الدولي للأفلام بالمغرب يحدد الموعد النهائي لتلقي الأفلام المشاركة

الخاص بوثائقي حقوق الإنسان

المهرجان الدولي للأفلام بالمغرب يحدد الموعد النهائي لتلقي الأفلام المشاركة

غزة / الخليج 365

أعلنت إدارة المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الانسان في المغرب انتهاء الاستعدادات انطلاق دورته التاسعة، والتي ستستمر لخمسة أيام من 23 إلى 27 يونيو المقبل في العاصمة المغربية الرباط، بحضور نخبة من المخرجين والمنتجين ونجوم الفن العرب والأجانب والمؤسسات والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان وحشد من جمهور الفن والمهتمين المغاربة والزوار الأجانب.

وأفادت إدارة المهرجان في بيان لها، أن يوم 30/ أذار مارس 2021 المقبل الموعد النهائي لتلقي الأفلام الوثائقية المشاركة في دورة هذا العام.

وبينت الإدارة الشروط الخاصة لمشاركة الأفلام في المهرجان، بأن يكون إنتاجها ما بين الأعوام 2018 و2020، وألا تزيد مدة الأفلام الوثائقية الطويلة عن 70 دقيقة والقصيرة عن 25 دقيقة، وأن تكون مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الأفلام المرشحة للقبول هي التي تتناول ثيمات حقوق الإنسان أينما كان، والتغيير الاجتماعي، وقضايا الديمقراطية وحرية التعبير، والحريات الأساسية للأفراد، وتساند قضايا الأقليات وحقوق المهاجرين واللاجئين، وتؤكد على الالتزام بحق الاختلاف وأهمية الحوار والتسامح بين بين الشعوب والثقافات.

كما فتح المهرجان أبوابه للإبداعات الفيلمية الجديدة التي تتناول قضايا الأمن والسلم والانتماء والهجرة والتطرف والإرهاب، وتلك التي تساهم في نشر المعرفة وفهم الثقافات الأخرى، وتدعم حقوق الطفل والمرأة، ومقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في إرساء مبادئ الانصاف والمساواة.

وتتنوع جوائز المهرجان الخمسة لتشمل: جائزة حقوق الإنسان وجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور.

ووضعت إدارة المهرجان بيانات للاستفسار عن متطلبات وشروط المشاركة للراغبين والراغبات بتقديم أفلامهم لجوائز المهرجان وضمن عروضه.

كما بينت المعلومات الإعلامية لأغراض النشر وتعميم المعرفة عن المهرجان والجهات المنظمة، حيث يقام بالشراكة بين مركز الجنوب للفن السابع والهيئة لحقوق الانسان والمركز السينمائي المغربي يمكنكم التواصل من خلال: البريد الإلكتروني/ [email protected] والاتصال الشخصي عبر الهاتف/ 4591118519 +

ودعت إدارة المهرجان المشاركين لإرسال نسخ من أفلامهم مرفقة بوثائق هي: ملصق الفيلم / البطاقة التقنية للفيلم/ + صورة المخرج وملخص عن سيرته الذاتية الفنية.

كما يمكن للمنتج والمخرج ارسال سيرة كل منهما الذاتية + صورة شخصية ورابط للفيلم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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