تراند اليوم : شاهد صورة ملكة جمال سوريا 2016 نيلاي نوفل بالمنزل .. جمال خارق!!

وكالات-الخليج 365:

نيلاي نوفل ملكة جمال سوريا للعام 2016 والتي شغلت العالم بمشجع ومعترض عليها.. وكتبت ترد على منتقدي شكلها بذكاء حاد على صفحتها الشخصية على الفايسبوك قائلة: “مشان الله ياجماعة حقكن علي، كنت أتمنى كون أحلا من هيك مشان أقدر فرحكم، بس هي خلقة الله شو نعمل وأكيد في كتير بنات أحلا مني (..) بس لما انتخبوني مابس انتخبوني كشكل.”

هل هي تطل علينا بلا ماكياج وعلينا أن نقدر مدى جمالها الحقيقي وهبل من يضع لها الماكياج وإننا ندعوها لزيارة لبنان كي يهتم بها شطارنا من ذوي المهارات العالية في الماكياج لتبدوَ جميلة كما يليق بها وكي لا تخسر من النعمة التي حباها بها الله.