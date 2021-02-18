تراند اليوم : مليونير أمريكي يكتشف أنه متزوج من حفيدته.. ويقرر ؟

وكالات-الخليج 365/

وقع مليونير أمريكي يبلغ من العمر 68 عاما في صدمة كبيرة، بعد معرفته بأن زوجته التي تزوجها قبل ثلاثة أشهر هي إحدى حفيداته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت"، فإن الرجل وزوجته -صاحبة الأربع وعشرين ربيعا- اللذين يعيشان معا في مدينة ميامي، اكتشفا الأمر في "صدفة سيئة" خلال مشاهدتهما لألبوم صور قديم.

وتقول الصحيفة إن الألبوم احتوى على صور أطفال الرجل من زواجه الأول، الذين انفصل عنهم منذ فترة طويلة. وقد تعرفت الفتاة على الابن الأكبر للرجل، الذي كان والدها.

وتقول الفتاة: "عندما شاهدت والدي في ألبوم الصور، شعرت باليأس الشديد".

وكان الرجل فاز بعدة ملايين باليانصيب، بعدما عانى من صعوبات مالية؛ بسبب الطلاق من زوجته الثانية عام 2009، فيما كانت الفتاة انفصلت عن والديها بعد أن حملت خلال فترة المراهقة، ثم عملت راقصة في "جاكسونفيل"، قبل أن تتعرف على "جدها" عن طريق الإنترنت.

ويقول الرجل: "شعرت بأن الأمر غريب عندما شاهدت صورها على الإنترنت، كان لدي إحساس بأنني رأيتها قبل ذلك، ولم أستطع تحديد لماذا تبدو لي مألوفة لهذا الحد".

وعلى الرغم من الحادثة، إلا أن الزوجين ما زالا مصممين على استكمال حياتهما كزوجين، ولا نية لهما للطلاق، مبرران الأمر بأنهما لو لم يكتشفا ذلك الأمر أبدا لاستكملا حياتهما سويا بسعادة، وكونهما على صلة قرابة لن يغير في الأمر شيئا.