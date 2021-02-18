تراند اليوم : مطعم بغزة يقدم جائزة قيمة للزبون المثالي الذي يدخله!!

غزة-الخليج 365/

يكشف مطعم محمد سعيد عن أول الفائزين بجائزة مبادرة "الزبون المثالي" التي أعلن عنها في شهر سبتمبر أيلول الماضي، للارتقاء مستوى الخدمات في مطاعم قطاع غزة.

وسيتلقى الزبون الفائز جمال زقوت عدة جوائز قيمة مقدمة من مطعم محمد سعيد، إضافة لدعوته لـ 10 أشخاص على العشاء الثلاثاء المقبل، باحتفالية الجائزة داخل المطعم.

وتتخلص مبادرة "الزبون المثالي" باختيار زبون كل شهر من المرتادين على المطعم، وتقديم جائزة قيمة له بناءً على تعامله سواء بالإشادة أو باستخدامه للنقد البناء.

وأكد مدير مطعم محمد سعيد وسام شلبية، أن فكرة الزبون المثالي اقتبست من خلال تواجد عدد من القائمين على المطعم بين الزبائن والتعامل معهم.

وأضاف شلبية أن الهدف من الفكرة هو الارتقاء في المخالطة مع الزبون للأفضل ومعرفة حاجاته وتقديم الخدمة الممتازة له كوسيلة للارتقاء داخل المطعم أو خارجه.