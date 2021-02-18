تراند اليوم : شاهد بالفيديو: كيف نجا هذا الرجل بعد تعرضه لهجوم من دب ؟

وكالات-الخليج 365/

بعد تجربة ليوناردو دي كابريو مع الدببة في فيلم "العائد"، عاد رجل أميركي ليعيش نفس لحظات الرعب بعدما هاجمته الدببة بولاية مونتانا الأميركية في يوم السبت الماضي.

ونشر الرجل الأمريكي المدعو بـ "تود أور" فيديو يروي تفاصيل حادثة هجوم الدببة الشرسة عليه على حسابه في الفيسبوك، مشيرا إلى أن الدب الأم هاجمته مرتين عندما كان يتظاهر بأنه ميت.

وقد حصل هذا المقطع المصور على 33 مليون مشاهدة وما يقارب الـ140 ألف إعجاب من مستخدمي فيسبوك في فترة زمنية قصيرة. والمثير للاهتمام في هذا الفيديو أنه حصل على إعجاب الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ.