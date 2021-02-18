تراند اليوم : جدل واسع بين النشطاء المغربيين بعد نشر فيديو لأول راقصة شرقية محجبة

الرباط ـ أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، جدلاً كبيراً لأول راقصة شرقية محجبة، حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً فاضحاً، مع لفةٍ على رأسها،.

وفاق عدد المستنكرين والمحتجين عدد المعجبين؛ نظرًا لارتداء الراقصة الحجابَ، الذي رآه كثيرون أنه إساءة لرمز ديني يجب احترامه.

فيما رأت فئة أخرى أن الأمر يمثل حرية شخصية، بل عبّروا عن إعجابهم بجمال الفتاة ورقصها البديع.

أما مجموعة أخرى فشككت في الأمر برمته، ورأوا أنه لا علاقة لصاحبة الفيديو بالحجاب، خصوصا أن بذلة الرقص تكشف الكثير من مفاتنها، ورجّحوا أن يكون المنديل الذي تضعه على رأسها هو اختيارا منها لهندام مميز لا غير.