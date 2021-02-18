تراند اليوم : العاب فرايف friv مكياج للبنات ( العاب بنات مكياج ) العاب طبخ باربي 2016

نقدم لكم بتشكيلة العاب فرايف friv لعبة عمل افضل موديل مكياج للبنات من العاب بنات باربي تقومي بها بلعب واحدة من اجمل العاب المكياج للبنات فقط والعبى لعبة عمل افضل موديل فى عالم المكياج او مايسمى الميك اب.هى لعبة جميلة للغاية وانا لعبتها بنفسى قبل ان اقوم برفعها على موقع العاب بنات جديدة. تمتاز لعبة افضل موديل مكياج للبنات Top model make-up بانها تحتوى على اكثر من عنصر فى اللعب.

تمتاز لعبة افضل موديل مكياج بان بها اكثر من عنصر يهتم بتعليم احدث طرق الميك اب فقط لكنها تمتاز ايضا ان بها العديد من طرق تلبيس البنات احدث الملابس.

ما ان تنتهى البنات من عمل المكياج اللازم الحديث من تنظيف البشرة والوجه جيدا حتى تبدا فى عمل البخار لوجهها الجميل ثم تعود لتنظيف الوجه والبشرة مرة اخرى مرورا بمسك الملقاط لالتقاط و قص الشعر فى اجزاء من حواجبها حتى تعود وتنظفه مرة اخرى من جديد لتبدا فى وضع الكريمات والماسكات اللازمة لعمل المكياج اللازم لوجهها الذى ينصع بياضا.

بعد الانتهاء من تنظيف الوجه والبشرة وعمل كل ما يخص الميك اب تبدا فى مرحلة تلبيس البنات اجمل الملابس والفساتين الجديدة 2013-2014 وما يشمله من ملابس وفساتين رائعة اضافة الى ذلك تلوين او رسم العيون وهو فن لا يتقنه الكثيرون ايضا ومن ثم ايضا اختيار شنطة يد تليق على ما اختارتيه من من ملابس ومكياج تكون الشنطة ملائمة لهم.

لعبة عمل افضل موديل مكياج للبنات فقط بها الكثير والكثير من الاسرار لكن لا اريد حرق جميع اسرارها فى هذا المقال وساترك لك الباقى تكتشفونه من داخل اللعبة نفسها.حيث يمكنكم الحصول عل الموقع ولعب العاب فريف مباشرة على الانترنت عبر هذا الرابط من هنـــــا دون تحميل واي مشاكل وتمتع بلعب Friv انت واصدقائك جميعاً انها فعلا احلى تجربة تستطيع ان تخوضها في العاب فراي