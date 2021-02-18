تراند اليوم : جريمة بشعة.. سيدة تذبح ابنة زوجها

الرياض-الخليج 365/

أقدمت سيدة سعودية على نحر طفلة زوجها، التي اعتادت على توصيلها إلى مدرستها صباحاً في الأحساء، ثم ألقت جثتها في أرض فضاء مجاورة للمنزل تحت الأشجار.

وعند الانتهاء من جريمتها، لاذت الزوجة بالفرار من موقع الحادث إلى منزلها بحي محاسن، فيما نجحت شرطة الأحساء في القبض عليها في وقت قياسي.

في التفاصيل، قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، لـ "العربية.نت" إنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، تبلغت شرطة محافظة الأحساء من مواطن يسكن بالقرب من منزل منفذة الحادثة، عن تعرّض طفلة تبلغ من العمر ست سنوات للنحر، تم العثور عليها بأرض فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن.

وأضاف: "على الفور من تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، حيث تبيّن إقدام الزوجة وهي مواطنة ثلاثينية على نحرها خارج المنزل، مؤكداً القبض عليها والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، ونقل جثمان الطفلة إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام".