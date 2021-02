تراند اليوم : ناصيف زيتون يحقق نجاهر كبيرا بالتعاون مع My Magical Music For Events

وكالات-الخليج 365/

اعاد النجم السوري ناصيف زيتون الحياة للحفلات الفنية في الاردن بعد ان قدم اجمل حفلاته الغنائية في الاردن Country Club قدم خلالها اجمل الاغنيات التي رددها الحضور بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جاك حداد .

وياتي هذا النجاح الكبير للفنان ناصيف زيتون في هذه السهرة الفنية والمميزة بعد ان حققت الشركة المنظمة للحفل My Magical Music For Events بادراة السيد مروان مخامرة نجاحا سبق وصول زيتون للاردن حيث بيعت كافة بطاقات الحفل قبل الموعد المقرر لهذه الحفله ليصل عدد الحضور بهذا الحفل باكثر من 1000 شخص من مختلف الجاليات العربية والخليجية بالاضافة لجمهوره من الاردن .

وقدم النجم ناصيف زيتون ابرز اعماله الغنائية التي اشعلت اجواء الحفل الفني الساهر وسط صيحات المعجبات بإعادة العديد من الاغنيات التي قدمها ليسجل نجاحا مشتركا بهذا الحفل للفنان ناصيف زيتون والشركة المنظمة لهذا الحفل My Magical Music For Events خلال هذا الحفل الذي اطلق عليه End of summer party والذي اصبح علامة تجارية سيتم اقامته في كل عام واستقطاب كبار النجوم من العالم العربي للمشاركة فيه .

واعرب الفنان ناصيف زيتون بعد هذا النجاح الكبير عن امتنانه لكل الجمهور الذي حضر هذا الحفل مبديا اعجابه بمستوى التنظيم والتجهيزات التي ساهمت بنجاح الحفل ليقدم شكره لشركة My Magical Music For Events ممثلة بمديرها العام السيد مروان مخامرة مؤكدا ان هذا النجاح سيقود الى اقامة العديد من الحفلات بالتعاون مع الشركة .

ليحتفل نجمنا المحبوب ناصيف زيتون بهذا النجاح الفني الكبير في الاردن باطلاق "ما ودعتك " وهي من البومه الجديد " طول اليوم " لياتي اطلاقها عبر تطبيق انغامي .