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تراند اليوم : انقل عصا واحدة لحل المعادلة.. تعرف على 4 إجابات صحيحة

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وكالات-الخليج 365/

يمكنك اختبار قوة الملاحظة لديك بحل اللغز في هذه المعادلة البسيطة بتحريك عصا ملونة واحدة لتصبح المعادلة صحيحة ويتساوى طرفاها.

وهناك 4 إجابات صحيحة يمكنك التعرف عليها فيما يلي:

يمكن نقل العصا الزرقاء من الرقم 6 ووضعها في الطرف الأخر ليتحول الرقم إلى 5 والطرف الآخر إلى 9 وتتعادل المعادلة

يمكن تحريك العصا الخضراء في الرقم الأخير 6 ليتحول الرقم إلى صفر ومن ثم تتعادل المعادلة

يمكن نقل العصا الصفراء لتصبح المعادلة 1ناقص 1 ناقص 6 وتصبح متعادلة أيضا

يمكن تحريك العصا الصفراء للتحول علامة الزائد إلى ناقص وتوضح في الرقم الأخير للتحول إلى 8 وتتعادل المعادلة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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