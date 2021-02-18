تراند اليوم : انقل عصا واحدة لحل المعادلة.. تعرف على 4 إجابات صحيحة

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وكالات-الخليج 365/
يمكنك اختبار قوة الملاحظة لديك بحل اللغز في هذه المعادلة الرياضية البسيطة بتحريك عصا ملونة واحدة لتصبح المعادلة صحيحة ويتساوى طرفاها.
وهناك 4 إجابات صحيحة يمكنك التعرف عليها فيما يلي:
يمكن نقل العصا الزرقاء من الرقم 6 ووضعها في الطرف الأخر ليتحول الرقم إلى 5 والطرف الآخر إلى 9 وتتعادل المعادلة
يمكن تحريك العصا الخضراء في الرقم الأخير 6 ليتحول الرقم إلى صفر ومن ثم تتعادل المعادلة
يمكن نقل العصا الصفراء لتصبح المعادلة 1ناقص 1 ناقص 6 وتصبح متعادلة أيضا
يمكن تحريك العصا الصفراء للتحول علامة الزائد إلى ناقص وتوضح في الرقم الأخير للتحول إلى 8 وتتعادل المعادلة