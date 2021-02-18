تراند اليوم : انقل عصا واحدة لحل المعادلة.. تعرف على 4 إجابات صحيحة

وكالات-الخليج 365/

يمكنك اختبار قوة الملاحظة لديك بحل اللغز في هذه المعادلة الرياضية البسيطة بتحريك عصا ملونة واحدة لتصبح المعادلة صحيحة ويتساوى طرفاها.

وهناك 4 إجابات صحيحة يمكنك التعرف عليها فيما يلي:

يمكن نقل العصا الزرقاء من الرقم 6 ووضعها في الطرف الأخر ليتحول الرقم إلى 5 والطرف الآخر إلى 9 وتتعادل المعادلة

يمكن تحريك العصا الخضراء في الرقم الأخير 6 ليتحول الرقم إلى صفر ومن ثم تتعادل المعادلة

يمكن نقل العصا الصفراء لتصبح المعادلة 1ناقص 1 ناقص 6 وتصبح متعادلة أيضا