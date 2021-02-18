تراند اليوم : صفات أنثوية لا يستطيع الرجال مقاومتها

وكالات-الخليج 365/

بكل بساطة استطاع العالم تحديد أسباب انجذاب الرجل لامرأة دون غيرها، بالرغم من أنها قد لا تكون الأجمل والجذب بين اللواتي يتعرف عليهن.

ووفق دراسة نشرها موقع" Business Insider" في فيديو، فإن ذلك عبارة عن صفاتٍ معيّنة تتمتّع بها المرأة، وهذه الصفات تدور حول نظريّةٍ واحدة: الصحة الجيّدة والخصوبة.

قد لا يدرك الرجل ذلك في وعيه، لكنّ لا وعيه يربط الصفات التالية بقدرة المرأة على إنجاب الأطفال له.

جسم على شكل الساعة الرملية: أيّ خصر رفيع ووركين عريضين نسبيّاً، يوحيان للرجل في لا وعيه أنّهما قادرين على حمل الأطفال وإنجابهم. إضافةً إلى ذلك، ينجذب الرجل إلى المؤخّرة الممتلئة. لا عجب أنّ فتيات Kardashian وJenner يملكن هذه الشعبيّة الواسعة بين رجال العالم.

الصوت العالي النبرة: لأنّه يعبّر عن الشباب والنضارة والذكاء. الآن يمكننا أن نضرب في عرض الحائط النظريّة القائلة بأنّ الأنوثة تكمن في الصوت المنخفض والرفيع. ألا ترين كم هنّ جذّابات النساء الايطاليّات واللاتينيّات عندما يتكلّمن؟ طبعاً يجب التمييز بين النبرة الواثقة والصراخ المزعج !.

الابتسام والضحك: النساء السعيدات يجذبن الرجال أكثر من غيرهنّ، لكنّ العلم أضاف مؤخّراً أنّ الابتسامة الجميلة المرافَقة بأسنانٍ بيضاء هي سلاحٌ أنثويّ لا يمكن للرجل مقاومته.

الشعر الصحي: المشرق، ذو الحجم الكبير والطويل... يعبّر عن الخصوبة من وجهة نظر الرجل اللاواعية. من الجيّد أنّنا نستطيع الحصول عليه بزيارةٍ واحدة إلى الصالون، إذا احتاج الأمر!

مكياج أقل: لم يفهم الرجال يوماً لماذا تضع النساء كلّ تلك الكميّات من المكياج، فهم لا يمزحون عندما يقولون إنّهم يفضّلون رؤية المرأة من دون مكياج. لا تظنّي أبداً أنّ الكونتورينغ وطبقات كريم الأساس وظلال العيون هي عوامل جاذبة للرجل.