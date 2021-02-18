تراند اليوم : أسرع حالة طلاق .. والسبب غريب ؟!!

دبي / وكالات / مشرق نيوز

كشف المستشار في العلاقات الأسرية في دبي خليفة محمد المحرزي، عن أسرع وأغرب حالة طلاق، اذ لم يدم الزواج اكثر من ساعتين.

وروى المحرزي أن "خلافا وقع بين عائلتي عروسين عربيين، حول أغنية أدت الى احتدام الصدام بينهما، ما أثار حفيظة أهل العريس الذين طلبوا وقف الأغنية فوراً وتصاعد الأمر لمشادة كلامية بين والدتي العريس والعروس، ليتطور الأمر إلى مشادات بالأيدي، وينتهي بطلاق وقع في قاعة الفندق المخصصة للاحتفال بالزفاف".

وأوضح أن "الكثير من حالات الطلاق باتت تقع لأسباب بسيطة أو سلوكيات سلبية غير مرضية للطرف الآخر، تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الغرابة بل والطرافة في نوعية المسببات التي تهدم فيها سعادة اثنين وتنتهي علاقات أسر بعضها بدأ منذ سنوات".