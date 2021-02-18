تراند اليوم : الرئيس عباس الكل يناديه أبو مازن.. فأين مازن؟

غزة-الخليج 365:

ابناء الرئيس عباس ثلاثة مازن , طارق , ياسر ..

مازن رحل عن الدنيا باكراً فقد كان عمره في بداية الاربعين .. كان ذالك في عام 2002 .

كان رحيله محطة صعبة على ابو مازن وباقي العائلة ففي مستشفى حمد في الدوحة كانت اخر لحظات عمره قبل ان يخطفه الموت سريعا .

ففي حينه وقبل ان يصبح ابو مازن رئيس ذكرت المصادر ان مازن (42 عاما) لم يكن يشكو من اي مشاكل صحية الى ان اصيب باعياء مفاجىء نقل على اثره الى المستشفى حيث لاحظ الاطباء انسدادا في شرايين القلب.

وتوفي مازن اثناء خضوعه لعملية جراحية ونقل جثمانه الى عمان ثم نقل الى رام الله لتشييعه.

وقد ولد مازن في الدوحة وتلقى تعليمه في قطر حيث حصل على شهادة في الهندسة. وكان مازن يدير شركة للمقاولات ومتزوجا من تونسية وله ثلاثة اولاد.