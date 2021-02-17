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تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 46 السادسة والاربعون مترجمة للعربية

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مشاهدة الحلقة 46 السادسة والاربعون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 46 السادسة والاربعون ،وفي الاحداث يظهر مالا خاتون زوجة عثمان الثانية والتي تنقذه من فخ نيكولا.

وهي ابنة سيد ذا سلطة ومكانة وهناك من يقول أنها ابنة  وزير السلاجقة في الأناضول عمر بن عبد العزيز بك ، والبعض الآخر ذكر أنه مؤسس إمارة " أومورلو " شمال غرب الأناضول .

هناك إختلاف في ترتيبها ، أي هل هي الزوجة الثانية أم الأولى ، ولكن يبدو أن المسلسل اتجه كونها الثانية ، يلقبونها في التركية ب " أم الدولة ".

أنجبت السلطان العثماني أورهان وهو ثاني السلاطين العثمانيين بعد أبيه،و توفيت سنة 1323 م .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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