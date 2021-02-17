الاكثر متابعة اليوم - هيفا وحيدة وارتدت فستانًا أحمر – فيديو

هذا العام، لا حب في حياة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي بعد خلافها مع مدير أعمالها السابق محمد_وزيري وتبادل التهم فيما بينهما، ووصلت بها إلى سجنه لأنها عانت منه ووثقت به ولم يكن على قدر الثقة بحسب ما تقوله دائمًا أو ما تلمح به خصوصًا حين اتهمته بسرقة مجوهراتها الثمينة.

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لا حبيب يرافقها في سهرة عيد الحب كما أغلبية النجمات أو الفتيات، لأنها وضعت سقفًا عاليًا للحبيب ولفارس أحلامها كما البعض.

لكن هل عيد_الحب شرط أن يكون مع الحبيب أو الخطيب أو الزوج؟

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طبعًا لا، لأن عيد الحب ليس محصورًا بهذه الأنواع من العشق، وبرأيي أهم حب في حياة الإنسان يبدأ بوالديه أي من الأم والأب، ومن ثم الأشقاء وصولًا إلى الأصدقاء ليخترقهم الحبيب إن وُجد.

كم شخص يشعر بالوحدة في الفالنتين رغم أن لديه الحبيب أو الزوج؟

وكم سنغل يشعر بأنه يملك الكون بحب من حوله؟

إن كانت هيفا تعيش وحيدة بهذا اليوم فهذا الشيء لا يعيبها، بل نشرت فيديو ارتدت فيه فستانًا أحمر ورسمت قلبًا أحمر على المرآة وأطلقت تحديًا مع جمهورها الذي بادلها الحب نفسه ووزعت الأمل بينهم.