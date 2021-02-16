تراند اليوم : ارطغرل 104 : موقع النور ارطغرل 104 قيامة أرطغرل الموسم الرابع الحلقة 104كاملة: قيامة ارطغرل الحلقة 104 : موقع النور ارطغرل الحلقة 104

متابعات/الخليج 365/ موقع النور قيامة ارطغرل 104 : مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع عرض الحلقة 104 الدراما التاريخية قيامة ارطغرل الحلقة 104 ويوثق مسلسل قيامة ارطغرل حقبة من تاريخ ومجد الاتراك المؤسسين للخلافة العثمانية، وسيرة الغازي أرطغرل وصراعاته من الخونة والجواسيس، ومحاربته للبيزنطيين والمغول، في الوقت الذي كان فيه المسلمون بأمس الحاجة لقائد إسلامي كالفارس أرطغرل.

ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع عبر موقع النور قناة trt عرض حقبة من التاريخ العثماني، وسيرة جد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل ، ويحكي قيامة ارطغرل صراع أرطغرل مع البيزنطيين والمغول ،وتصديه للخونة والجواسيس.

وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 104،يرسل زعيم الصليبين رسولاً إلى الفارس أرطغرل لتسليم قلعة كازاجيسهار، إلا أن أرطغرل يرفض ذلك في البداية.أرطغرل كلف ارتوك بكشف خيانة عمالة كوبيك من خلال أرشيف الرسائل.أريس وتيتان يحشدان جنود في الغابة لمحاولة الانقضاض على القلعة إلا أن عيون أرطغرل تكون تراقبهم وتتابع تحركاتهم.أرطغرل يقول لمبعوث الامبراطور الذي جاء لطب تسليم القعلة "أنا جئت إلى هذه المناطق لهدم بيوت شركم".

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بدء تصوير مسلسل قيامة ارطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 ارطغرل، في عام 2014، وقد عرضت أولى الحلقات من الجزء الأول في 10 ديسمبر 2014، ثم بدأ عرض حلقات الموسم الثاني في شهر سبتمبر 2015، ثم تم عرض الموسم الثالث في شهر نوفمبر 2016، ارطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 وتملك قناة TRT الأولى حقوق البث الخاصة بأحداث المسلسل، ويتم عرض حلقات المسلسل في أكثر من 10 دول حول العالم بلغات مختلفة، مثل بلغاريا، رومانيا، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 104 وباكستان، والمجر، واليونان، وقطر، ارطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 وأوكرانيا، يتم تصوير حلقات المسلسل في قرية ريفا في إسطنبول، وتم إنشاء ارطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 مزرعة خاصة بالخيول في القرية والتي تستخدم في تصوير حلقات المسلسل، ارطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 وسنتابع معكم من خلال هذا المقال مسلسل ارطغرل الحلقة 104.

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