تراند اليوم : كيف تؤثر رائحة الرجل الطبيعية على النساء؟

لندن- الخليج 365

توصلت مجموعة من علماء النفس في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا إلى استنتاج يفيد بأن رائحة الشريك يمكن أن تقلل من مستوى التوتر والضغط لدى المرأة.

ونشرت مجلة MedXpress نتائج تجربة شارك فيها 96 مجموعة من رجل وامرأة.

وكان يجب على الرجل ارتداء قميص نظيف لمدة 24 ساعة مع عدم استخدام مزيلات العرق والرائحة ومواد التجميل والمساحيق المعطرة وكذلك منع الرجال من التدخين وتناول الطعام الذي له روائح مميزة.

وبعد مرور يوم كامل تم تجميد القمصان بهدف المحافظة الرائحة بأفضل شكل ممكن، قبل أن يطلب من المشاركات شمّها.

بعد ذلك خضعت السيدات لاختبار حول التوتر (stress test) شمل محاكاة لمقابلة قبول في العمل وحل مسائل في الرياضيات.

وبالإضافة لذلك قامت السيدات بالرد والإجابة على أسئلة حول مزاجهن قبل أن يتم تحليل لعابهن لقياس مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر).

وبعد تحليل المعطيات والنتائج اكتشف العلماء أن السيدات اللواتي قمن بشم قمصان شركائهن كن أقل توترا وكان مستوى الكورتيزول لديهن أقل من الباقيات. أما اللواتي قمن بشم قميص رجل مجهول من قبلهن فشعرن بالضغط العالي الشديد.

ويفترض العلماء أن العوامل التطورية تؤثر على هذا التكرار الطبيعي "فمنذ السن اليافع يخشى الإنسان الغرباء، وخاصة الذكور.. وعلى الأغلب تثير رائحة الرجل الغريب رد فعل معروف – " اضرب أو اهرب" وهو ما يرفع مستوى هرمونات الكورتيزول وكل ذلك يحدث على المستوى الغريزي".