تراند اليوم : شركة الكهرباء : الشركة السعودية للكهرباء الفواتير : استعلم عن فاتورة الكهرباء بعد التعرفة الجديدة.. هنا الرابط

شركة الكهرباء : الشركة السعودية للكهرباء الفواتير : استعلم عن فاتورة الكهرباء بعد التعرفة الجديدة،وأطلقت شركه الكهرباء، مساء أمس السبت، الفواتير الجديدة بعد البدء بتطبيق التعرفة الجديدة.

ويمكن معرفة قيمة الفواتير الجديدة للكهرباء بعد التعرفة الجديدة عن طريق الدخول على هذا الرابط هنا

ويأتي ذلك تطبيقًا لما أعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مطلع 2018، بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وتعديل التعريفة الكهربائية.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية (منتجات الطاقة) واستدامتها للأجيال القادمة.

كما يهدف تعديل تعريفة الكهرباء إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفيما يلي توضيح شرائح الاستهلاك لكل من فئة (السكني والتجاري والصناعي والحكومي)، إضافة إلى فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية:

– فئة الاستهلاك السكني:

18 هللة لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و30 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك التجاري:

20 لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و30 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك:

16 هللة لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و20 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية:

21 هللة لكل معدلات الاستهلاك.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في تصريحات إلى “المواطن“: إن عددًا من المواطنين سددوا- قبل قليل- الفواتير عبر نظام السداد في البنوك، موضحين أن هناك تقبلًا للفواتير نوعًا ما، بعد تطبيق الضريبة عليها.

ويوفر موقع الكهرباء عبر الإنترنت طرق حساب قيمة الاستهلاك، وتقدير الاستهلاك بناء على إدخال كمية الاستهلاك الحاسبة التقديرية، وأيضًا عدد الأيام في الفاتورة؛ لمعرفة توزيع شرائح الاستهلاك بناء على فترة الاستهلاك، ويمكن أيضًا التحقق من احتساب الاستهلاك.