تراند اليوم : نظام نور : رابط التسجيل برقم الهوية في نظام نور مع بالخطوات : نظام نور طريقة التسجيل برقم الهوية

نظام نور رابط التسجيل برقم الهوية مع خطوات وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية،وانتهت اختبارات المراحل الابتدائية والمتوسطة بالمملكة الفصل الدراسي الأول 1439 هـ، وينتظر الطلاب بشغف إعلان نتائجهم للإطمئنان على أن ما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي الحالي 1439 سيكلل بالنجاح الذي سيسعدهم وأسرتهم، وتتجه أنظار الطلاب إلى موقع نور NOOR المختص بعرض النتائج مع إضفاء صفة الخصوصية عليها، بحيث لا يستطيع أي احد الإطلاع على النتيجة سوى الطالب أو ولي الأمر عن طريق رقم الهوية أو رقم السجل المدني.

يتيح برنامج نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، على مستوى المملكة من خلال الموقع الإلكتروني لنظام نور عبر الرابط التالي ( هنا ).

ويتطلب الحصول على نتائج الامتحانات، الشهرية والنهائية، بجميع المراحل الدراسية، ابتدائي وإعدادي وثانوي والمستويات المتوسطة التسجيل في نظام نور أولاً برقم الهوية.

خطوات وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية:

ويمكن دخول نظام نور عبر الرابط التالي من (هنا) للحصول على النتائج، حيث يتطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول.

ويأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، عبر نظام نور في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور والطلاب أيضا، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد والاستعلام على النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة.

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

وحول اعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1439 بكافة مدارس المملكة من خلال موقع برنامج نظام نور، والخاص بعرض نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين وبنات، بكافة مدارس المملكة، ويمكن الآن التعرف على النتيجة التفصيلية ورصد الدرجات لجميع المواد بسهولة، من خلال الدخول على رابط موقع نور المركزي وادخال اسم المستخدم ورقم المرور الخاص به، حيث يمتلك كل طالب وطالبة في المملكة بياناته الخاصة بنظام نور والمتحصل عليها من المدرسة التابع لها.

اضغط هنا للإستعلام عن نتيجتك

وبعد أن استمرت فترة الاختبارات ومرت بسلام، تبدأ أعمال إعلان النتيجة لجميع المراحل بالمملكة، وذلك في كل المدن السعودية وهي الرياض وجده والدمام وأبها وجازان ومكة والخبر وخميس مشيط والباحة والقطيف والزهران وسكاكا والدوادمي والجبيل وحقل والنماص وتنمومة والهفيف والدراعية وسائر مناطق ومحافظات المملكة الأخرى.

المتعثرين بعد المستوى السادس في النظام الفصلي

نظام برنامج نور للتعرف على نتائج كل المراحل الدراسية بالمملكة

تعلن وزارة التعليم السعودية عن توافر إعلان نتائج طلاب المتوسط والثانوي للعام الدراسي 1439 عبر موقع برنامج نظام نور، وقد قام آلاف الطلبة من مختلف مدن المملكة بالدخول على الموقع للتعرف على نتيجتهم والتعرف على التقديرات العامة في كل المواد التي أدوا اختباراتها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتحرص وزارة التعليم السعودية على وضع نتائج طلاب المتوسط والثانوي فور الإنتهاء منها في كشوف وتسجيلها على موقع برنامج نظام نور، ليحصل كل طالب على نتيجته من خلال رقمه السري والحصول على الدرجات النهائية لإختبارت العام الدراسي الحالي 1439.

موعد إعلان نتائج الإختبارات عبر موقع برنامج نظام “نور”

قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم السعودية، مبارك العصيمي، أن النتائج قيد التجهيز وسيتم رفعها على موقع برنامج نظام نور إلكترونياً في أسرع وقت، بإعتبار أن برنامج نور هو همزة الوصل بين الوزارة والطالب، إلى جانب سهولة استخدامه من الجميع عبر الإنترنت بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

يمكن لجميع الطلبة بكافة المراحل المتوسطة والثانوية من الحصول على نتائجهم عبر نظام نور المركزي لرصد الدرجات، فنظام نور يوفر على الطلبة وأولياء أمورهم الوقت والجهد الذي كان يتطلوبنه في السابق قبل نظام نور للحصول على النتيجة.

فيديو تعريفي لطريقة الإستعلام عن النتيجة عبر موقع نور

شرح مصور لطريقة استخراج نتائج الطلاب عبر موقع برنامج نور

الإستعلام عن النتيجة لكل المراحل الدراسية بالمملكة

بعد ادخال رقم الهوية أو اسم المستخدم ورقم الجلوس، تظهر لك قائمة جانبية بمعلوماتك المدخلة من قبل، ومن ثم تضغط على تقارير لتظهر لك النتيجة التفصيلية بكافة الدرجات لكل المواد التي أديت اختباراتها والمجموع الكلي، كمل يتيح موقع نور للطلبة إمكانية طباعة الشهادات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية.

الإستعلام عن النتيجة مجاني لكل الطلبة برقم الهوية أو رقم السجل المدني، وراعت وزارة التعليم السعودية أن يتم عرض النتيجة في أسرع وقت قبل حلول شهر رمضان المبارك،ويتم عرض نتيجة الشهادة الإبتدائية في البداية بأعتبار أنهم أول من أنهى الأختبارات ثم الصفوف الآخر تباعاً.

مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق وأن يكونوا شباب واعي ذخر للمملكة تفخر بهم دائماً وأبداً، في ظل الحكم السديد لفخامة الملك سلمان بن عبد العزيز.

نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1439 وزارة التعليم السعودية

وضعت وزارة التعليم السعودية هذا العام تحديثات جديدة للأنظمة الإلكترونية الخاصة بنظام نور، لضمان السهولة في حصول الطالب على نتائجه، كما يضمن الموقع إمكانية استعلام أولياء الأمور عن نتيجم أبنائهم، والإستفادة من كافة الخدمات الأخرى التي يقدمها موقع نور، والموقع تابع لإشراف عام من وزارة التعليم الإلكترونية.

رابط برنامج نور للحصول على نتائج الطلاب 1439، لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، بعد التسجيل في الموقع والدخول برقم الهوية أو رقم الأحوال المدنية، فنظام نور للحصول على النتائج لن تحتاج لشيئ غير، فقط سجل في نظام نور المركزي،للحصول على كلمة المرور، كما يتيح موقع نور إمكانية قبول طلبات التسجيل الجديدة، حسب ما أكد بيان وزارة التعليم السعودية الذي جاء فيه أن يكون المتقدمين للصفوف الإبتدائية العام الدراسي الجديد بالمملكة قد أتموا من العمر ست سنوات، فيما عدا بعض الحالات المستثناه والتي تصغر هذا الرقم قليلاً، بـ 90 يوم إلى 180 يوم، ويشترط في ذلك أن يكونوا قد أتموا مرحلة رياض الأطفال بالمملكة، الآن يمكن لجميع أولياء الأمور التسجيل لأبنائهم في موقع نور الإلكتروني.

الإستعلام عن نتائج الإمتحانات بنظام نور