تراند اليوم : إيقاف خاصية مهمة في "سناب شات"

كشف تقرير حديث لموقع "تك كرانش" أن خدمة "سناب شات" تستعد لإيقاف خاصية راهنت عليها بشدة قبل 4 سنوات تقريبا.

وأكد الموقع أن خاصية تحويل الأموال بين الأصدقاء "سناب كاش" التي ظهرت في أواخر عام 2014 ستتوقف عن العمل بعد 30 أغسطس المقبل، وفقا لتصريح من متحدث باسم "سناب شات".

ولم تتمكن خاصية "سناب كاش" منافسة تطبيقات الدفع وتحويل الأموال مثل "باي بال" و "فينمو"، بل اكتسبت سمعة سيئة لاستعمالها بشكل كبير في شراء محتوى إباحي خاص على "سناب شات"، وفقا لـ "تك كرانش".

وبحسب المتحدث باسم الشركة فإن تطبيق "سناب شات" سيقوم بإعلام مستخدميه بإغلاق "سناب كاش" عبر تنبيهات سيتم إرسالها إليهم قريبا.

ولم يكشف المتحدث عن الأسباب وراء إغلاق الخاصية، مكتفيا بشكر كل من قام باستخدامها في السنوات الماضية.